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Крылья Советов — Зенит: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 19 августа 2026

«Крылья Советов» — «Зенит»: во сколько начало матча FONBET Кубка России, где смотреть трансляцию

Руслан Минаев

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» в Самаре и начнется в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
19 августа, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Зенит» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 16.00 мск, за 15 минут до стартового свистка.

«Зенит» с тремя очками занимает второе место в таблице группы С, «Крылья Советов» (3 очка) лидируют.

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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