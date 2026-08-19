«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы на кубковый матч

«Рубин» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

В старте московской команды впервые сыграет 18-летний полузащитник Иван Сорокин. За казанцев дебютирует защитник Жахонгир Урозов.

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Урозов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Иву, Начо, Самошников, Ходжа, Сиве.

«Спартак»: Помазун, Джику, Парада, Ву, Денисов, Умяров, Зобнин, Пруцев, Дмитриев, Сорокин, Саусь.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».