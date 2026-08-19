Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы на кубковый матч

Алина Савинова

«Рубин» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

В старте московской команды впервые сыграет 18-летний полузащитник Иван Сорокин. За казанцев дебютирует защитник Жахонгир Урозов.

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Урозов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Иву, Начо, Самошников, Ходжа, Сиве.

«Спартак»: Помазун, Джику, Парада, Ву, Денисов, Умяров, Зобнин, Пруцев, Дмитриев, Сорокин, Саусь.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
19 августа, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Спартак
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Уход Карпукаса — еще один удар по «Локо». Что это значит для Галактионова и «Зенита»?
Пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией побил рекорд пассажиропотока
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
«Надеюсь, это ИИ». «Астон Вилла» представила темнокожего вратаря Судзуки и обвиненного в расизме Руджери
Путин отругал чиновников за прогулы занятий по кадровой подготовке
Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Рубин» — «Спартак»: прямая трансляция Кубка России
«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка
«Зенит» и «Крылья Советов» не забили голов в первом тайме матча Кубка
Кузнецов — о результатах ЦСКА: «Паниковать точно нет смысла, команда еще строится»
«Крылья Советов» — «Зенит»: стартовые составы команд
«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая трансляция Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рубин» — «Спартак»: прямая трансляция Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости