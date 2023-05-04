Сафонов заявил о настрое «Краснодара» выиграть FONBET Кубок России

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча первого раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Акроном» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Мы рады, что прошли дальше. Сейчас волнение нам будет только мешать. Я сказал вчера в раздевалке, что первый шаг к Кубку уже сделан. Дальше готовимся к «Уралу». Конечно, хочется выиграть первый трофей с «Краснодаром, мы этого хотим, руководство, болельщики. Все хотят выйти в суперфинал. Мы заряжены и рассчитываем на то, чтобы поднять этот трофей», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

«Краснодар» сыграет с «Уралом» за место в суперфинале Кубка России. Победитель этого матча выйдет в суперфинал турнира и поборется за трофей с ЦСКА.