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«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит»
Матч «Крыльев» с «Зенитом» в прямом эфире покажет федеральный спортивный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Зенит»
Матч команд Сергея Булатова и Сергея Семака состоится в среду, 19 августа, в Самаре на «Солидарность Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.
В среду, 19 августа, «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России.
Самарцы в этом сезоне еще не выигрывали в Премьер-лиге. Неудачная серия насчитывает четыре матча: две ничьи с московским «Динамо» и ЦСКА, затем два домашних поражения от «Балтики» и от махачкалинского «Динамо». Единственную победу команда Сергея Булатова одержала как раз в Кубке — над махачкалинским «Динамо».
У «Зенита» — четыре победы в пяти матчах чемпионата и Кубка. В РПЛ были гостевые победы над «Акроном» и «Оренбургом», и разгром московского «Динамо» на своем поле. Единственное поражение сине-бело-голубые потерпели от дебютанта лиги «Родины». В кубковой игре питерцы победили «Балтику».
«СЭ» будет подробно следить за встречей «Крылья Советов» — «Зенит». Присоединяйтесь!