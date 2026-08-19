«Рубин» — «Спартак»: прогноз и ставка на кубковый матч

«Рубин» и «Спартак» сыграют в матче второго тура Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Спартак»

Эксперты назвали гостей фаворитами. Победа «Спартака» в основное время предложили с коэффициентом 1.82, вероятность результата — примерно 50%. Успех «Рубина» доступен за 4.15 (24%), ничья — за 3.90 (26%).

Мнение эксперта

Спортивный комментатор Константин Генич

«Одна из центральных встреч по афише пройдет в Казани. «Рубин» сыграет со «Спартаком». Интересно, сыграет ли Даку против казанцев, как его встретит публика, как его встретит казанский болельщик. Матч пройдет в Казани на «Ак Барс Арене». В последних матчах после ухода Даку, конечно, «Рубин» не впечатляет. Было крупное поражение от «Родины», очень болезненное. Потом «Рубин», играя дома против «Оренбурга», будем откровенны, отскочил. С «Ростовом» тоже повезло — с этим назначенным пенальти. В целом, да, концовочка осталась за «Рубином», но, по большому счету, он ни в чем не превосходил «Ростов».

Учитывая, в какой форме находится «Спартак», как команда лихо бежит, казанцам будет сложно. У «Спартака» отличный подбор игроков, даже на скамейке, если вспомнить матч с «Оренбургом». Я думаю, мягкая ротация будет со стороны Карседо. «Спартак» делает ставку на Кубок, и он хочет, безусловно, в этой группе спокойненько 1-е место занять и без каких-либо проблем выйти в плей-офф Пути РПЛ. У «Спартака» сейчас для этого есть абсолютно все ресурсы», — цитирует Генича «Рейтинг букмекеров».