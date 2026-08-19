«Рубин» — «Спартак»: ориентировочные составы на матч Кубка России

«Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. В первом туре казанцы уступили «Родине» (0:5), а красно-белые разгромили «Оренбург» (5:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

19 августа, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)

Ориентировочный состав «Рубина»

Ставер — Игнатьев, Арройо, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо — Безруков, Иву, Сааведра, Ходжа — Сиве.

Ориентировочный состав «Спартака»

Помазун — Саусь, Джику, Ву, Парада — Пруцев, Литвинов — Дмитриев, Массалыга, Солари — Угальде.

Полузащитники «Спартака» Эсекьель Барко и Кристофер Мартинс не поехали с командой в Казань из-за повреждений и не сыграют в матче. О подтвержденных кадровых потерях «Рубина» перед встречей не сообщалось.

Официальные стартовые составы «Рубина» и «Спартака» станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Спартак», статистикой и составами команд можно в матч-центре на нашем сайте.

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