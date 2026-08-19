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Крылья Советов — Зенит: ориентировочные составы на матч Кубка России 19 августа 2026

«Крылья Советов» — «Зенит»: ориентировочные составы на матч Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой.
Фото Global Look Press

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени. После первого тура обе команды набрали по 3 очка в группе C.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
19 августа, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

Ориентировочный состав «Крыльев Советов»

Кокарев — Фернандес, Ороз, Лепский, Галдамес — Костанза, Витюгов — Макаров, Олейников, Шитов — Крамарич.

Ориентировочный состав «Зенита»

Москвичев — Караваев, Дркушич, Алип, Андраде, Вега — Дуглас Сантос, Ерохин — Мостовой, Луис Энрике — Фелипе Аугусто.

Мартин Крамарич 17 августа сообщил, что пока не готов проводить на поле больше 60-70 минут. Даниил Кондаков, получивший повреждение лица в первом кубковом матче «Зенита» против «Балтики», уже вошел в заявку петербуржцев на встречу РПЛ с московским «Динамо» 16 августа. Подтвержденных данных о футболистах, которые точно пропустят игру из-за травм, клубы перед матчем не сообщали.

Официальные стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» станут известны примерно за час до начала встречи.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка.«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Зенит», статистикой и составами команд можно в матч-центре на нашем сайте.

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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