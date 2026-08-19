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Крылья Советов — Зенит: прямая трансляция, смотреть онлайн 19 августа 2026

«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая трансляция Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 19 августа. Встреча пройдет в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
19 августа, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры «Крылья Советов» — «Зенит» можно будет в матч-центре «СЭ».

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка.«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции на федеральном канале — в 16.00 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru и онлайн-плаформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Крылья Советов» начали Кубок России с выездной победы над махачкалинским «Динамо» (2:1). После 1-го тура самарцы набрали 3 очка и занимают первое место в группе C.

«Зенит» в 1-м туре дома победил «Балтику» (1:0). Петербуржцы набрали 3 очка и перед встречей с «Крыльями Советов» располагаются на второй строчке в группе C.

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Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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