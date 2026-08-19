«Рубин» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

В среду, 19 августа, во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин» примет «Спартак».

В 1-м туре матчи с участием этих команд закончились с крупным счетом. «Спартак» на своем поле разгромил «Оренбург» (5:1), а «Рубин» со счетом 0:5 уступил в гостях «Родине».

Дополнительную интригу матчу придает нападающий Мирлинд Даку. Экс-лидер «Рубина» недавно перешел в «Спартак» и впервые сыграет против бывшей команды.

Главный арбитр матча — Станислав Матвеев, ВАР — Артем Чистяков.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Рубин» — «Спартак». Присоединяйтесь!