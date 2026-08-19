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«Рубин» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Рубин» — «Спартак»: потери
У «Рубина» с октября 2025 года не играет защитник Дрезгич.
У «Спартака» травмированы Барко, Мартинс и надолго выбывший Зорин.
«Рубин» — «Спартак»: личные встречи
Ближайший матч между «Рубином» и «Спартаком» станет 50-й очной встречей команд. На счету казанцев 15 побед, у москвичей — 23, еще 11 матчей завершились вничью.
В Кубке команды играли друг с другом лишь один раз, еще при прежнем формате. В октябре 2014 года «Рубин» обыграл «Спартак» 2:0 и прошел в следующую стадию.
«Рубин» — «Спартак»: форма команд
В 1-м туре группового турнира «Рубин» разгромно проиграл на выезде «Родине» (0:5), а «Спартак» крупно победил на своем поле «Оренбург» со счетом 5:1.
В РПЛ «Рубин» занимает восьмое место с 5 очками. После поражения от «Краснодара» казанцы одержали одну победу и дважды подряд сыграли вничью 1:1.
«Спартак» с 9 очками занимает третье место в таблице. Он тоже проиграл «Краснодару», но одержал победы во всех остальных матчах, в том числе в минувшие выходные обыграл в гостях «Балтику» (2:1).
Где смотреть трансляцию матча «Рубин» — «Спартак»
Игру «Рубин» — «Спартак» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн игры.
Дата, место и время начала матча «Рубин» — «Спартак»
Матч группы А «Рубин» — «Спартак» состоится в среду, 19 августа, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 18.30 по московскому времени.
В среду, 19 августа, «Рубин» примет «Спартак» в матче 2-го раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России.
В среду, 19 августа, во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин» примет «Спартак».
В 1-м туре матчи с участием этих команд закончились с крупным счетом. «Спартак» на своем поле разгромил «Оренбург» (5:1), а «Рубин» со счетом 0:5 уступил в гостях «Родине».
Дополнительную интригу матчу придает нападающий Мирлинд Даку. Экс-лидер «Рубина» недавно перешел в «Спартак» и впервые сыграет против бывшей команды.
Главный арбитр матча — Станислав Матвеев, ВАР — Артем Чистяков.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Рубин» — «Спартак». Присоединяйтесь!