Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Кузнецов — о результатах ЦСКА: «Паниковать точно нет смысла, команда еще строится»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» поражение команды от «Акрона» (0:1) в матче 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч ЦСКА — «Акрон» состоялся в Москве 18 августа на «ВЭБ Арене». Единственный гол на 9-й минуте забил нападающий тольяттинской команды Кевин Аревало.

«Считаю, что сейчас паниковать точно нет смысла, потому что эта команда еще строится. Дмитрий Игдисамов — молодой специалист, это его первый опыт во взрослом футболе. Игроки и тренер привыкают друг к другу, оттачивают схему и стиль. Им нужно дать время, а болельщикам — немного набраться терпения. Да, в матче с «Акроном» у ЦСКА были проблемы с реализацией и созданием голевых моментов, и эту проблему, безусловно, надо решить. И, уверен, Игдисамов сам это знает и понимает», — сказал Кузнецов «СЭ».

В РПЛ красно-синие занимают пятое место с 8 очками. После 4 туров у ЦСКА ни одного поражения.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Кузнецов
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Путин отругал чиновников за прогулы занятий по кадровой подготовке
Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное
Батраков — в «Галатасарае» за космические деньги. Что известно о главном трансфере лета и будет ли теперь «Локомотиву» совсем плохо
Пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией побил рекорд пассажиропотока
«Сейчас это часть моей жизни». Мусиала снова потерял сознание на поле, но призывает всех не переживать
«Надеюсь, это ИИ». «Астон Вилла» представила темнокожего вратаря Судзуки и обвиненного в расизме Руджери
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы на кубковый матч
«Рубин» — «Спартак»: прямая трансляция Кубка России
«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка
«Зенит» и «Крылья Советов» не забили голов в первом тайме матча Кубка
«Крылья Советов» — «Зенит»: стартовые составы команд
«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая трансляция Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Крылья Советов» — «Зенит»: стартовые составы команд

«Зенит» и «Крылья Советов» не забили голов в первом тайме матча Кубка
Новости
RSS RSS
Все новости