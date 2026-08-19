Кузнецов — о результатах ЦСКА: «Паниковать точно нет смысла, команда еще строится»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» поражение команды от «Акрона» (0:1) в матче 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч ЦСКА — «Акрон» состоялся в Москве 18 августа на «ВЭБ Арене». Единственный гол на 9-й минуте забил нападающий тольяттинской команды Кевин Аревало.

«Считаю, что сейчас паниковать точно нет смысла, потому что эта команда еще строится. Дмитрий Игдисамов — молодой специалист, это его первый опыт во взрослом футболе. Игроки и тренер привыкают друг к другу, оттачивают схему и стиль. Им нужно дать время, а болельщикам — немного набраться терпения. Да, в матче с «Акроном» у ЦСКА были проблемы с реализацией и созданием голевых моментов, и эту проблему, безусловно, надо решить. И, уверен, Игдисамов сам это знает и понимает», — сказал Кузнецов «СЭ».

В РПЛ красно-синие занимают пятое место с 8 очками. После 4 туров у ЦСКА ни одного поражения.