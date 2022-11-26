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Сегодня, 14:45

Мутко заявил, что не понимает новый формат Кубка России

Мария Куцубеева
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Виталий Мутко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал новый формат Кубка России.

— Из-за отсутствия еврокубков реформировали Кубок России. Вам нравится новый формат?

— Я не понял этот турнир. Вообще. В формат не вникал, но мне даже и неинтересно. Футболу сто лет, выдумывать ничего не надо. Возьмите английский футбол: если он один из лучших, то зачем что-то придумывать? Финал Кубка Англии проводится на «Уэмбли». Я бы тоже сделал, чтобы финал Кубка России проводился всегда в «Лужниках» и все команды с самых ранних стадий, начиная от любителей, стремились бы туда попасть.

Виталий Мутко и&nbsp;Йозеф Блаттер. «Блаттер говорил: «Если бы достал из шарика США, а не Катар, еще бы поработал». Интервью Мутко — о ЧМ-2022, отстранении России, Федуне и Fan ID

В сезоне-2022/23 формат Кубка России был изменен на схему с разделением на пути РПЛ и «регионов» и плей-офф с двойным выбыванием для клубов премьер-лиги. Подробнее о формате Кубка можно прочитать здесь.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Футбол
Кубок России
Виталий Мутко
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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