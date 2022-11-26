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Сегодня, 14:13

Деменко считает, что у болельщиков не будет большого интереса к матчу «Зенит» — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что у болельщиков не возникнет большого интереса к матчу Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Не думаю, что у болельщиков будет большой интерес к этой игре. Параллельно будет матч ЧМ, это все же создает некоторую конкуренцию, но у зрителя есть возможность переключать каналы и следить сразу за несколькими матчами, это удобно.
Считаю, что календарь Кубка и чемпионата немного недоработан. Было бы интереснее, если бы матчи на Кубок провели несколько недель назад, а 17-й тур РПЛ сыграли бы на днях. Тогда болельщикам было бы увлекательнее наблюдать за играми, а сейчас есть ощущение, что футболисты просто доигрывают эту часть сезона. Что касается нового формата Кубка, то это было сделано, чтобы у команд появилась игровая практика, это отличное решение», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Спартак» лидирует в группе B Кубка России с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 9 очками. В первом круге групповой стадии красно-белые победили со счетом 3:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-ne-dumayu-chto-u-bolel-shhikov-budet-bol-shoj-interes-k-matchu-zenit-spartak/

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Максим Деменко
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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