Деменко считает, что у болельщиков не будет большого интереса к матчу «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что у болельщиков не возникнет большого интереса к матчу Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Не думаю, что у болельщиков будет большой интерес к этой игре. Параллельно будет матч ЧМ, это все же создает некоторую конкуренцию, но у зрителя есть возможность переключать каналы и следить сразу за несколькими матчами, это удобно.

Считаю, что календарь Кубка и чемпионата немного недоработан. Было бы интереснее, если бы матчи на Кубок провели несколько недель назад, а 17-й тур РПЛ сыграли бы на днях. Тогда болельщикам было бы увлекательнее наблюдать за играми, а сейчас есть ощущение, что футболисты просто доигрывают эту часть сезона. Что касается нового формата Кубка, то это было сделано, чтобы у команд появилась игровая практика, это отличное решение», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Спартак» лидирует в группе B Кубка России с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 9 очками. В первом круге групповой стадии красно-белые победили со счетом 3:0.