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7 мая, 23:29

Мусаев о победе над «Динамо»: «Получился настоящий финал. Оба матча прошли в равной борьбе»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (0:0, пенальти — 6:5).

«Получился настоящий финал. Игра держала в напряжении, были хорошие шансы и у нас, и у «Динамо». И оба матча прошли, считаю, что в достаточно равной борьбе. Я считаю, что первый тайм был за нами, начало второго — за «Динамо», но концовку мы забрали. Радует, что в концовке можем добавить, несмотря на сложный график, на какие-то наши ограничения.

По судье не хотелось бы ничего говорить, и хотелось бы просто повысить планку в борьбе, потому что очень много было свистков, которые ломали темп игры. Надо детально смотреть, но думаю, что грубых ошибок не было.

Согласен, выход от ворот получался не очень хорошо и много было ничейных мячей, которые мы не всегда собирали. В принципе, выход Дугласа Аугусто немножко добавил. Он хорошо отдавал между линиями, немножко успокоил игру. «Динамо» — хороший соперник. И у соперника было шесть дней между играми, у нас — четыре. Это тоже сказывается, накопилась определенная усталость.

Надо выходить и добиваться результата. Каждый из нас это понимает. Мы весь год работали ради этого. Летние сборы, зимние сборы, чтобы попасть в финальную часть сезона и бороться за два трофея, которые сейчас стоят на кону. Осталось два финала в чемпионате, которые нужно пройти», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

(Мария Захарян)

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FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо

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