Мухин поблагодарил Николича за доверие

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поделился эмоциями после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

«С Божьей помощью, можно сказать. Это мой первый трофей. Надеюсь, что не последний.

Доверие тренера сыграло большую роль. Спасибо большое Марко. Без него меня, наверное, здесь бы не было.

«Крылья» — хорошая команда. Играет в атакующий футбол. Молодцы», — сказал Мухин в эфире «Матч ТВ».