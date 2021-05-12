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Мухин поблагодарил Николича за доверие

22:35

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поделился эмоциями после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

«С Божьей помощью, можно сказать. Это мой первый трофей. Надеюсь, что не последний.

Доверие тренера сыграло большую роль. Спасибо большое Марко. Без него меня, наверное, здесь бы не было.

«Крылья» — хорошая команда. Играет в атакующий футбол. Молодцы», — сказал Мухин в эфире «Матч ТВ».

Локомотив - Крылья Советов

 

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча