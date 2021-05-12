Мухин поблагодарил Николича за доверие
22:35
Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин поделился эмоциями после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).
«С Божьей помощью, можно сказать. Это мой первый трофей. Надеюсь, что не последний.
Доверие тренера сыграло большую роль. Спасибо большое Марко. Без него меня, наверное, здесь бы не было.
«Крылья» — хорошая команда. Играет в атакующий футбол. Молодцы», — сказал Мухин в эфире «Матч ТВ».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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