Нигматуллин поздравил «Локомотив» с победой в БЕТСИТИ Кубке России

Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поздравил железнодорожников с победой над «Крыльями Советов» в финале БЕТСИТИ Кубка России (3:1).

«Матч получился украшением финала. Игра была напряженная, не было заметно, что команды играли с разных дивизионов. Самарцы провели достойный матч, с чем их и поздравляю. Считаю, что «Крылья» при удачном стечении обстоятельств могли бы победить. Но «Локомотив» заслуженно одержал победу, реализовал все свои моменты, в отличие от самарцев. Предполагал такой результат. Поздравляю «Локо» с обладанием Кубка России!» — рассказал Нигматуллин «СЭ».

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов — в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах.

(Ангелина Коляда)