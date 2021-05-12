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Канчельскис — о поражении «Крыльев»: «Если б я играл, «Локомотив» не выиграл бы»

22:25
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение самарского клуба от «Локомотива» в финале БЕТСИТИ Кубка России (1:3).

«Во втором тайме преимущество было у «Локомотива». Заслуженная победа, с чем я его и поздравляю. Не было ли обидно за «Крылья»? Если б я играл, «Локомотив» не выиграл бы. Самарцы неплохо боролись, но это финал Кубка — всего одна игра, тут могло произойти все, что угодно», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов — в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах.

(Екатерина Звенигородская)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча