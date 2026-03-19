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19 марта, 21:31

Галактионов: «В матче с «Крыльями» нужна была ротация, чтобы не потерять людей на РПЛ»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (2:2, 4:5 по пенальти) в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Стандартный вопрос по игре. Что не получилось?

— Не получилось стандартно победить. В первом тайме была равная игра, сперва повели, потом упустили преимущество в концовке тайма. Корректировки, сделанные во втором тайме, добавили преимущество — не хватило завершающей точки. Мы не решили глобальную задачу. Жаль, что мы заканчиваем наш турнирный путь.

Мы не вытянем, если будем играть с 10 футболистами. Была проведена ротация. Когда играем с третьего на четвертый день, это одна история. Но со второго на третий — другая. Нужна была ротация, чтобы мы не потеряли людей на чемпионат.

«Локомотив» покинул турнир. «Крылья Советов» вышли в следующий этап Кубка России. Во втором полуфинале Пути регионов команда сыграет с ЦСКА.

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Михаил Галактионов
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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