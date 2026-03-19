«Крылья Советов» — «Локомотив»: видео голов матча Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Матч проходил в Самаре.

В основное время игра завершилась со счетом 2:2. У хозяев голы забили Ильзат Ахметов и Иван Олейников. У гостей отличились Николай Комличенко (пенальти) и Александр Сильянов. По пенальти самарцы были точнее — 5:4.

38-я минута. Комличенко (пенальти) — 0:1

40-я минута. Олейников — 1:1

45-я минута. Ахметов — 2:1

58-я минута. Сильянов — 2:2