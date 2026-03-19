Булыкин о поражении «Локомотива» от «Крыльев Советов»: «Не ожидал такого отношения к Кубку!»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» мнением о поражении «Локомотива» от «Крыльев Советов» (2:2; пенальти — 4:5) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Честно, не ожидал такого отношения «Локомотива» к Кубку! Я даже не думал, что в этом матче у команды возникнут трудности. Непонятно, почему на игру вышел не основной состав. Кубок был тем самым турниром, который «Локомотив» мог зацепить в этом сезоне, однако трофей был так глупо упущен. Считаю, команда попросту недонастроилась на эту игру. Это претензия и к игрокам, и к тренерскому штабу. Очень обидно, мне непонятно, почему «Локомотив» решил сыграть матч на вылет именно так», — сказал Булыкин «СЭ».

«Крылья Советов» вышли в следующий этап Кубка России. Во втором полуфинале Пути регионов команда из Самары сыграет с ЦСКА.

(Максим Ваншейд)