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Марко Николич о дубле Смолова: «Это его задача»

21:24
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» (3:1). Дубль в составе победителей сделал Федор Смолов

«Мы снова победили 3:1, — сказал Николич в эфире канала «Матч ТВ». — «Локомотив» в полуфинале Кубка. Я доволен этим. 18 игр «Сочи» не проигрывал дома. Счастлив, что мы сделали это. Дубль Смолова? Это его задача. Он должен приносить нам пользу и качество в атаке».

Еще один мяч в составе «Локо» забил Франсуа Камано. У хозяев отличился Артур Юсупов.

Сочи — Локомотив

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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