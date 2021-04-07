Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в рамках четвертьфинала Бетсити Кубка России.

«Давно не было такой серии. «Локомотив» — кубковая команда. Единственный коллектив, кто может помешать взять кубок — «Динамо». ЦСКА сейчас не соперник «Локомотиву», по их последней игре это понятно. В этом году у них что-то происходит. Все будет зависеть от матча против «Спартака», там будет ясно, на что команда будет нацеливаться. Не знаю, насколько Николич хороший тренер. У Семина были серии и длиннее. Марко с ним я даже рядом не поставлю. Ему просто везет. Надеюсь, что удастся победить и в Кубке, и в чемпионате. Результаты впечатляющие. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» в четвертьфинале Кубка России обыграл «Сочи» и продлил победную серию до 7 матчей.

(Владимир Пушкарев)