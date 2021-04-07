Олег Фоменко назвал удаление Заики ключевым моментом матча с «Локомотивом»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился впечатлениями после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (1:3).

— Думаю, игра болельщикам понравилась. Было обилие голов, и даже оставшись вдесятером мы создали достаточно моментов. Были бы чуть удачливее, то был бы другой результат.

— Удаление Заики — это ключевой момент игры?

— Это ключевой момент. Весь второй тайм играли вдесятером против «Локомотива» тяжело. Вопросы по желтым карточкам. Разная трактовка эпизодов. По первой карточке очень много вопросов. Судьи у нас любят показывать карточки и потом держать напряжение.

— С чем связана замена Антона Заболотного?

— Было видно, что он устал. Хотели освежить за счет скорости и отыграться

— Почему выбрали Адамова в стартовый состав и считаете ли гол Смолова ошибкой вратаря?

— Там ошибка защитников, там к нему вопросов нет. Он отстоял уверено. Выбрали его, потому что на данном этапе Денис находится в более лучшей форме.

Дубль в составе победителей сделал Федор Смолов.