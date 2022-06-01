Люся Чеботина рассказала, что они с МакSим пели под фонограмму на финале Кубка

Певица Люся Чеботина рассказала, что она и МакSим пели под фонограмму на финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

«Захожу в комментарии — все пишут, что я пела под «плюс», такая-сякая. Ребят, мы обе пели под фонограмму, потому что такие были условия, и это нормально, потому что это огромный стадион, было очень тяжело настроить лайв на одну песню», — сказала Чеботина в видео, которое опубликовала у себя в соцсетях.

Финал БЕТСИТИ Кубка России прошел в воскресенье, 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. После финального свистка Чеботина исполнила трек «Зачем мне солнце Монако», а затем МакSим спела песню «Знаешь ли ты».

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.