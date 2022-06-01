Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:08

Люся Чеботина рассказала, что они с МакSим пели под фонограмму на финале Кубка

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Выступление МакSим после победы «Спартака» в финале.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Певица Люся Чеботина рассказала, что она и МакSим пели под фонограмму на финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

«Захожу в комментарии — все пишут, что я пела под «плюс», такая-сякая. Ребят, мы обе пели под фонограмму, потому что такие были условия, и это нормально, потому что это огромный стадион, было очень тяжело настроить лайв на одну песню», — сказала Чеботина в видео, которое опубликовала у себя в соцсетях.

Финал БЕТСИТИ Кубка России прошел в воскресенье, 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. После финального свистка Чеботина исполнила трек «Зачем мне солнце Монако», а затем МакSим спела песню «Знаешь ли ты».

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
9
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Робот с Госуслуг не нашел Fan ID. Что нужно знать о «паспорте болельщика», который появился в России с 1 июня
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Люся Чеботина о выступлении на финале Кубка: «Спартаковцы танцевали под мой трек и крутили шарфиками»
КДК РФС дисквалифицировал Николсона и Макарова на два матча Кубка за драку в финале
Галактионов о промахе Фомина в финале Кубка: «Сказалось большое напряжение»
Матыцин назвал финальный матч «Спартака» и «Динамо» праздником для болельщиков
Итоги сезона: финал Кубка — главное событие, «Спартак» и Слуцкий — провал. Версия авторов «СЭ»
Литвинов: «Молился всем богам, чтобы Фомин промахнулся»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС дисквалифицировал Николсона и Макарова на два матча Кубка за драку в финале

Люся Чеботина о выступлении на финале Кубка: «Спартаковцы танцевали под мой трек и крутили шарфиками»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости