Кубок России, результаты матчей 17-19 марта: «Краснодар» разгромил ЦСКА и другие
Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.
Во вторник, 17 марта, прошел ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ — «Краснодар» разгромил ЦСКА (4:0). В первой игре армейцы победили со счетом 3:1.
В среду, 18 марта, в матче первого этапа полуфинала Пути регионов «Зенит» победил «Динамо» Махачкала (1:0). В ответной игре Пути РПЛ «Спартак» победил «Динамо» со счетом 1:0 (первый матч — 2:5), но по сумме двух матчей команда опустилась в нижнюю сетку Кубка России и сыграет с «Зенитом».
В четверг, 19 марта, прошел матч «Крылья Советов» — «Локомотив» (2:2; пенальти — 5:4).
17 марта, вторник
18 марта, среда
19 марта, четверг
Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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