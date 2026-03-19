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Кубок России, результаты матчей 17-19 марта: «Краснодар» разгромил ЦСКА и другие

Бителло и Кристофер Ву.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

Во вторник, 17 марта, прошел ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ — «Краснодар» разгромил ЦСКА (4:0). В первой игре армейцы победили со счетом 3:1.

В среду, 18 марта, в матче первого этапа полуфинала Пути регионов «Зенит» победил «Динамо» Махачкала (1:0). В ответной игре Пути РПЛ «Спартак» победил «Динамо» со счетом 1:0 (первый матч — 2:5), но по сумме двух матчей команда опустилась в нижнюю сетку Кубка России и сыграет с «Зенитом».

В четверг, 19 марта, прошел матч «Крылья Советов» — «Локомотив» (2:2; пенальти — 5:4).

17 марта, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
17 марта, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:0
ЦСКА

18 марта, среда

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
18 марта, 18:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Динамо Мх
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
18 марта, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо

19 марта, четверг

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
19 марта, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Локомотив

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

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Кубок России
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