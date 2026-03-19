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«Крылья Советов» победили «Локомотив» по пенальти в Кубке России

«Крылья Советов» выбили «Локомотив» из Кубка России
Руслан Минаев
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Матч проходил в Самаре.

В основное время игра завершилась со счетом 2:2. По пенальти самарцы были точнее — 5:4. Единственный 11-метровый не реализовал форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев.

У хозяев голы забили Ильзат Ахметов и Иван Олейников. У гостей отличились Николай Комличенко (пенальти) и Александр Сильянов.

«Крылья Советов» вышли в следующий этап Кубка России. Во втором полуфинале Пути регионов команда сыграет с ЦСКА. «Локомотив» покинул турнир.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
19 марта, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Локомотив
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Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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