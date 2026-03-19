«Крылья Советов» победили «Локомотив» по пенальти в Кубке России
«Крылья Советов» выбили «Локомотив» из Кубка России
«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Матч проходил в Самаре.
В основное время игра завершилась со счетом 2:2. По пенальти самарцы были точнее — 5:4. Единственный 11-метровый не реализовал форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев.
У хозяев голы забили Ильзат Ахметов и Иван Олейников. У гостей отличились Николай Комличенко (пенальти) и Александр Сильянов.
«Крылья Советов» вышли в следующий этап Кубка России. Во втором полуфинале Пути регионов команда сыграет с ЦСКА. «Локомотив» покинул турнир.
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12 сен 15:20
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