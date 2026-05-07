Глушаков назвал закономерной победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы красно-белых над ЦСКА (1:0) в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«Болельщики впервые за долгое время заполнили стадион, были красивые перформансы. Большой футбольный праздник получился. Хорошо, что «Спартак» выиграл и вышел в финал. Второй тайм провели чуть хуже первого. Но дерби удалось, закономерный результат. Хорошо смотрелся Максименко, потащил несколько моментов — молодец. Много кто сказал, что гол Литвинова похож на мой мяч в ворота «Амкара». Руслана я хорошо знаю, Воронеж и Ростов рядом, нас так учат там бить по воротам (смеется). Но до моего гола ему пока еще рано», — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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