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7 мая, 14:20

Глушаков назвал закономерной победу «Спартака» над ЦСКА

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы красно-белых над ЦСКА (1:0) в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«Болельщики впервые за долгое время заполнили стадион, были красивые перформансы. Большой футбольный праздник получился. Хорошо, что «Спартак» выиграл и вышел в финал. Второй тайм провели чуть хуже первого. Но дерби удалось, закономерный результат. Хорошо смотрелся Максименко, потащил несколько моментов — молодец. Много кто сказал, что гол Литвинова похож на мой мяч в ворота «Амкара». Руслана я хорошо знаю, Воронеж и Ростов рядом, нас так учат там бить по воротам (смеется). Но до моего гола ему пока еще рано», — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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Денис Глушаков
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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