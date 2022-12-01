КДК дисквалифицировал Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на 6 матчей Кубка

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по массовой драке в концовке матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2).

«За участие в массовой драке дисквалифицировать Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на 6 матчей Кубка каждого», — передают слова Григорьянца корреспонденты «СЭ» Артем Бухаев и Владимир Пушкарев.

27 ноября в Санкт-Петербурге во время матча групповой стадии Кубка Пути РПЛ между футболистами красно-белых и сине-бело-голубых произошла массовая драка. По ее итогам главный судья встречи Владимир Москалев принял решение удалить шестерых игроков: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).