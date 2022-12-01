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Сегодня, 16:08

КДК не стал отменять удаления игроков «Зенита» Малкома и Барриоса за драку в матче Кубка России со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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КДК РФС не стал отменять удаления футболистов «Зенита» Малкома и Вильмара Барриоса за драку в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Спартака» (0:0, 2:4 — по пенальти).

«Зенит» обращался в ЭСК РФС с требованием рассмотреть справедливость удаления этих футболистов.

«Мы получили заключение ЭСК и протокол, в котором указано что судья правильно удалил Малком и Барриоса. КДК не отменил их красные. Футболисты признали, что сожалеют о данном конфликте, впредь таких действий не будет, просили извинений за то, что произошло на поле», — заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

После завершения основного времени матча «Зенит» — «Спартак» футболисты обеих команд устроили драку на поле. Главный судья Владимир Москалев удалил шестерых футболистов: Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао (все трое — «Зенит»), а также Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак»).

По итогам заседания КДК РФС все шестеро были дисквалифицированы на 6 матчей Кубка страны.

Вильмар Барриос
Малком Филипе (Малком)
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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