«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды после матча с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что московский «Спартак» оштрафован за поведение в матче третьего тура групповой стадии Кубка России с «Зенитом» (2:4 — пенальти).

«Спартак» оштрафован за неподобающее поведение команды (4 удаления) на 100 тысяч рублей, за задержку начала матча на 50 тысяч рублей. Слишковичу не применена дополнительная дисквалификация», — сказал Григорьянц.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).