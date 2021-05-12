Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором самарцы сыграют против «Локомотива».

«В Самаре уже давно ждут серьезных результатов, парни молодцы — вернулись в высшую лигу, — сказал Каряка «СЭ». — Кубок был бы хорошим бонусом в этом сезоне. А выход в еврокубки? Это само собой, но пока давайте не загадывать. В финале фаворит, конечно, «Локомотив», но у «Крыльев» есть шансы. Я бы даже сказал, что будет равная игра. Это финал, один матч, в нем может быть все. «Крылья» сейчас на ходу. Уверен, что они покажут себя. «Локомотив» подкосила игра с «Зенитом». До этого была просто какая-то сумасшедшая серия из 11 побед подряд. Получится достойный финал».

Каряка также считает, что нападающему Ивану Сергееву не стоит уходить из «Крыльев» в летнее трансферное окно.

«Крылья» уже в премьер-лиге. У них собрался приличный коллектив. Если не будет каких-то крупных изменений и проведут точечное усиление позиций, то получится крепкая, добротная команда. У Ивана Сергеева получится зарекомендовать себя в РПЛ за «Крылья». Понятно, что к нему есть интерес из российских топ-клубов. Но я бы посоветовал ему не торопиться. Как минимум, нужен еще год», — добавил Каряка.

Финал Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)