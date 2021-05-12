В среду, 12 мая, состоится матч финальный матч БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Решающая игра турнира пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде. В полуфинале «Локо» разгромил ЦСКА, а «Крылья» в серии пенальти победили «Ахмат».

Следить за матчем «Локомотив» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на канале Матч ТВ

Онлайн-трансляция финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов»