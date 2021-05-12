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«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть финал Кубка, во сколько начало

18:00
«Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов» в финале Кубка. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов» в финале Кубка. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 12 мая, состоится матч финальный матч БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Локомотив» сыграет против «Крыльев Советов». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Решающая игра турнира пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде. В полуфинале «Локо» разгромил ЦСКА, а «Крылья» в серии пенальти победили «Ахмат».

Следить за матчем «Локомотив» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на канале Матч ТВ

Онлайн-трансляция финала БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов»

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча