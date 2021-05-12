Бывший полузащитник «Крыльев Совета» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».

«Финал покажет, кто есть кто. Одна игра, 90 минут, все может решиться в любую пользу, так как это кубковый матч. Просто смешно и нереально сейчас говорить, кто выиграет, а кто проиграет», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис считает, что возможная победа «Крыльев» не будет говорить об уровне РПЛ.

«Уровень чемпионата у нас и так ниже среднего, но Кубок к нему отношения не имеет. А люди, которые говорят, что у нас все хорошо в РПЛ, просто рассказывают сказки и занимаются популизмом. Если «Локомотив» выиграет, уровень футбола что ли поднимется? Играют две хорошие команды: «Локо» хорошо себя проявил в чемпионате, «Крылья», за которые я выступал, выиграли ФНЛ. Мне будет очень приятно и интересно посмотреть, как они играют и как будут противостоять «Локомотиву»», — добавил Канчельскис.

Финал Кубка пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)