Канчельскис — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Если «Локо» выиграет, уровень чемпионата что ли поднимется?»
Бывший полузащитник «Крыльев Совета» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».
«Финал покажет, кто есть кто. Одна игра, 90 минут, все может решиться в любую пользу, так как это кубковый матч. Просто смешно и нереально сейчас говорить, кто выиграет, а кто проиграет», — сказал Канчельскис «СЭ».
Канчельскис считает, что возможная победа «Крыльев» не будет говорить об уровне РПЛ.
«Уровень чемпионата у нас и так ниже среднего, но Кубок к нему отношения не имеет. А люди, которые говорят, что у нас все хорошо в РПЛ, просто рассказывают сказки и занимаются популизмом. Если «Локомотив» выиграет, уровень футбола что ли поднимется? Играют две хорошие команды: «Локо» хорошо себя проявил в чемпионате, «Крылья», за которые я выступал, выиграли ФНЛ. Мне будет очень приятно и интересно посмотреть, как они играют и как будут противостоять «Локомотиву»», — добавил Канчельскис.
Финал Кубка пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени.
(Екатерина Звенигородская)
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