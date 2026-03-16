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Сперцян перед ответным матчем с ЦСКА в Кубке России: «Нет времени расслабляться»

Алина Савинова

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам команды перед ответным матчем 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА.

Игра пройдет 17 марта на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Нет времени расслабляться — уже завтра бьемся с москвичами. Очень важна ваша поддержка на домашней арене», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

Первый матч команд в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России состоялся 4 марта в Москве и завершился победой армейцев со счетом 3:1.

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Эдуард Сперцян
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