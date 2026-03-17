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Жирков — о Кубке России: «Игроки и мы вместе с ними приложим все усилия, чтобы выиграть трофей»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» объяснил успех клуба после рестарта РПЛ.

— Все восхищаются рывком «Динамо» при Гусеве, Шаронове и Жиркове. За счет чего так получилось?

— За счет команды. Футболисты играют. Так что, мне кажется, здесь заслуга всего коллектива в целом.

— В чем секрет?

— Наверное, хорошо спланированная работа на сборах. В этом кроется успех.

— Верите, что 24 мая будете в Лужниках на Суперфинале FONBET Кубка России?

— Хотелось бы верить. Игроки и мы вместе с ними приложим все усилия, чтобы оказаться там и выиграть трофей.

Тренеры &laquo;Динамо&raquo; Юрий Жирков и&nbsp;Роман Шаронов.«Над Мостовым все смеются, а он профи!» Жирков — о взлете «Динамо» и жизни в Москве

Ранее московское «Динамо» на выезде победило «Ростов» в матче 21-го тура РПЛ — 1:0.

«Динамо» (30 очков) одержало четвертую победу подряд во всех турнирах и занимает седьмое место в РПЛ. «Ростов» (22 очка) идет десятым в турнирной таблице.

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