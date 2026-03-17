Жирков — о Кубке России: «Игроки и мы вместе с ними приложим все усилия, чтобы выиграть трофей»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» объяснил успех клуба после рестарта РПЛ.

— Все восхищаются рывком «Динамо» при Гусеве, Шаронове и Жиркове. За счет чего так получилось?

— За счет команды. Футболисты играют. Так что, мне кажется, здесь заслуга всего коллектива в целом.

— В чем секрет?

— Наверное, хорошо спланированная работа на сборах. В этом кроется успех.

— Верите, что 24 мая будете в Лужниках на Суперфинале FONBET Кубка России?

— Хотелось бы верить. Игроки и мы вместе с ними приложим все усилия, чтобы оказаться там и выиграть трофей.

Ранее московское «Динамо» на выезде победило «Ростов» в матче 21-го тура РПЛ — 1:0.

«Динамо» (30 очков) одержало четвертую победу подряд во всех турнирах и занимает седьмое место в РПЛ. «Ростов» (22 очка) идет десятым в турнирной таблице.