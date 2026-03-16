Защитник «Зенита» Горшков о матче с махачкалинским «Динамо»: «Хотим показать хороший футбол и пройти дальше»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо».

По словам игрока, команда чувствует ответственность перед болельщиками и рассчитывает на поддержку трибун.

«В первую очередь — ответсвенность перед нашими болельщиками, очень ждем вираж. Всегда очень приятно играть при заполненных трибунах «Газпром Арены». Хотим показать хороший футбол и пройти дальше», — цитирует Горшкова пресс-служба клуба.

Он также отметил, что статус игры навылет не создает лишнего волнения.

«Волнения не добавляет, потому что каждый матч ответственный, в каждом матче очень нужны очки, поэтому и настрой всегда — только побеждать».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в среду, 18 марта. Начало в 18.15 по московскому времени.

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