Корнеев — о матче ЦСКА — «Краснодар»: «Расцениваю шансы как 50 на 50»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился с «СЭ» мнением о первом матче ЦСКА и «Краснодара» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар» очень сильно выглядит, а у ЦСКА возвращаются два лидера и после поражения от «Ахмата» они захотят реабилитироваться. Расцениваю шансы как 50 на 50. Обе команды могут выиграть. Ожидаю как минимум три забитых мяча», — сказал Корнеев «СЭ».

ЦСКА и «Краснодар» сыграют первый матч 1/2 финала Пути РПЛ 4 марта. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Руслан Ботвенко

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

04 марта, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

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