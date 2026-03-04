Корнеев — о Соболеве: «Каким мальчиком он решил стать, никому не интересно»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» высказался об игре форварда команды Александра Соболева в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0).

«Соболев прежде всего должен быть игроком и доказывать каждый день на поле, что его не зря взяли в этот топ-проект! И как раз с этим у него большие проблемы, так как он пока не оправдывает вложенных в него средств! А каким мальчиком он решил стать, никому не интересно, так как «Зенит» не дом для благородных девиц», — сказал Корнеев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Соболев провел за «Зенит» 25 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Руслан Ботвенко