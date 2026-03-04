«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют в Кубке России 4 марта

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 4 марта. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Оренбург» можно также в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

04 марта, 18:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире матч «Крыльев Советов» и «Оренбурга» покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

«Крылья Советов» заняли третье место в своей группе Пути РПЛ и в первом этапе 1/4 финала Пути регионов обыграли «КАМАЗ» (1:1, пенальти — 1:1, 4:2). «Оренбург» в своей группе занял второе место и в четвертьфинале Пути РПЛ уступил «Краснодару» (1:7 по сумме двух встреч).