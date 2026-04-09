Дмитриев — о матче с «Зенитом»: «В плане эмоций ничего индивидуально такого не было»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал инцидент после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом».

«Безумно рад, что вернулся в родной город. Принципиальный матч, но для меня в плане эмоций ничего индивидуально такого не было. Не попали бутылкой по голове? К сожалению, нет (смеется). Или к счастью. Промах Барко с пенальти? Все поддержали его, бывает. Я не знаю, почему у него не получилось забить. Он же все время бьет», — сказал Дмитриев.

Игра проходила 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей (0:0, пенальти 7:6).