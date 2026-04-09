Футболист «Спартака» Умяров после победы в Петербурге: «Подбежали игроки «Зенита» и начали нас толкать»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал инцидент после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом».

Игра проходила 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей (0:0, пенальти 7:6). По окончании матча фанаты «Зенита» стали бросать в игроков «Спартака» посторонние предметы, затем к спартаковцам подбежали футболисты питерской команды, которые пытались доказать, что красно-белые сами провоцируют болельщиков.

— Что за стычка была после финального свистка?

— Никаких стычек, все нормально. Я не понял, что за ситуация произошла. Мы начали праздновать друг с другом, но подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Было видно, что я никого не толкал, а они начали толкать.

— Был какой-то конфликт с Венделом и Энрике?

— Я не знаю, честно. Это у них лучше спросить. Они говорили, что надо идти праздновать к своим. Но, когда мы празднуем гол, который выводит нас в следующий этап, мы не выбираем место, где надо отмечать.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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