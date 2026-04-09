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Судейство

Умяров: «Я всегда очень уважаю судей. Они тоже люди и тоже ошибаются»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем отношении к судьям после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом».

8 апреля красно-белые на выезде обыграли питерскую команду (0:0, пенальти 7:6) и вышли в финал Пути регионов турнира. Перед этим матчем спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выразил надежду на то, что судейство в Санкт-Петербурге будет справедливым.

— Перед игрой руководство «Спартака» говорило об уважении судей к себе.

— Я всегда очень уважаю судей и подхожу к судьям после игры. Только сегодня не удалось, потому что мы были в другой атмосфере. Я всегда за то, что они тоже люди и тоже ошибаются. Да, иногда ошибка решает исход матча, но с этим ничего не поделать.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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Наиль Умяров
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