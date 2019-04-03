Игорь Черевченко: "ВАР есть почти везде - это нормальное решение"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после поражения в первом матче полуфинала Олимп-Кубка России против "Урала" (0:1) заявил, что нормально относится в введению системы видеопомощи арбитрам (ВАР). С помощью данной технологии в этой встрече был удален хавбек екатеринбуржцев Петрюс Бумаль.

- Футбол состоит из ошибок, без них не бывает, - сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции. - Молодцы футболисты "Урала", что воспользовались нашей ошибкой, а мы не смогли воспользоваться их оплошностями. Вот и итог. Но до ответной игры еще далеко: мы сейчас думаем о "Рубине". Время еще есть.

ВАР? Если везде есть, то это нормальное решение. Кому на пользу, а кому - нет - это не мое дело. Не я это разбираю. Я лучше со своей командой пообщаюсь по игре на базе. ВАР кому-то - нравится, а кому-то - не нравится. Нам противостоял хороший соперник, это их заслуга, что нам не удалось забить.

Ответный матч между "Арсеналом" и "Уралом" пройдет 15 мая в Туле.

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