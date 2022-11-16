Семак оценил новый формат Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от нового формата Кубка России по футболу.

— Кубковая часть группового этапа подходит к концу, можно сложить общие впечатления от первого и такого экспериментального турнира?

— Учитывая ситуацию, в которой находится наш футбол, конечно, нужно играть больше. Даже если команды играют смешанными составами — это тоже плюс для футболистов, которые мало играют в чемпионате. Конечно, играть один раз в неделю — это мало. Есть определенные нюансы, связанные с логистикой, переездами и временем — через два дня на третий или через 3 на 4-й. Можно более грамотно подготовиться, чтобы в комфортной ситуации находились все клубы именно в плане переездов и достаточного количества времени. Чтобы можно было подходить во всеоружии, тогда была бы более цельная картинка и команды бы играли практически все время составами, которые более приближены к боевым. Так, мне кажется, хороший регламент. Правильное решение — сделать в этот период именно такой розыгрыш.

Правда, для команд первой и второй лиг гораздо сложнее, безусловно. Говорю исходя из команд РПЛ — то, что они много играют, это хорошо. Но попасть в полуфинал или финал для команд первой и второй лиг стало в разы сложнее. Может быть, они со мной не согласятся (улыбается).

— Я не о Кубке хочу спросить. Чемпионат перевалил через экватор. В чем специфика текущего турнира? Стал ли он сильнее за последние два-три-четыре года? Как он меняется?

— События меняются — и чемпионат меняется. Бывают сложности абсолютно у всех клубов по разным причинам. То коронавирус, то другие ситуации, которые влияют на формирование состава. Правила и регламент, которые тоже меняются, — сейчас большее количество иностранцев. Он все время ротируется. На примере того же «Оренбурга» видно, что они смогли найти хороших, качественных иностранцев, которые усилили игру и смотрится команда очень интересно.

По поводу этого чемпионата — забивать стали больше. Есть клубы, которые стали более активно играть высоко, прессинговать, интенсивность вследствие этого выросла, потому что одно дело играть на половине поля, а другое — когда обе команды [двигаются] туда-обратно на больших скоростях. Больше моментов, забитых мячей. Не во всех, но во многих матчах это происходит. Болельщикам интересно. На мой взгляд, многие матчи очень интересно проходят с точки зрения спортивной борьбы, на встречных курсах. Много красивых забитых мячей, многие команды показывают очень результативный футбол. Это тот футбол, который нравится болельщикам. В этом он точно стал интереснее.