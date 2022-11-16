Семак: «Малком забил важный мяч — это добавило эмоций, сил и уверенности в действия наших футболистов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча Кубка России против «Факела» (2:0).

— Настоящий, хороший по накалу, движению и борьбе кубковый матч. Обе команды сегодня хотели победить. Для нас важно было продолжить бороться за Путь РПЛ. Для «Факела» было важно победить, чтобы продолжить борьбу в Кубке. Для каждой из команд результат был хорошим раздражителем. Что касается самой игры, то, думаю, в принципе, нормальная игра по качеству. Хотя в первом тайме многовато было брака с нашей стороны. Во втором тайме смогли забить быстрый мяч и было достаточно моментов, чтобы воспользоваться пространством, которое появилось, потому что «Факел» стал больше атаковать, большими силами подключаться. Забили второй мяч и довели матч до хорошей, уверенной и непростой победы. Поздравляю команду, которая в непростой ситуации касаемо нашего состава, когда многие игроки уехали, провела достаточно неплохой матч.

— В третий раз ваша команда встречается с «Факелом». Накануне вы давали интервью, где снова говорили о поле, вспоминали ничью. Как сегодня — не мешало ничего?

— Что касается прошлого матча — поле было тяжелым, но это не мешало нам играть и показывать хороший футбол. Что касается матча на нашем поле, то у нас тоже было хорошее качество газона. По сегодняшнему матчу — поле было даже тверже, чем в предыдущей игре. Конечно, неидеальное, но сейчас во многих городах и на многих стадионах оно неидеальное. Поле было нормальное, приемлемое для игры в футбол абсолютно.

Статус матча такой — кубковый, он подразумевает больше борьбы. Упрощение в каких-то ситуациях, больше борьбы, единоборств. Ничего сегодня не мешало.

Как и в предыдущем матче, [поле] откладывает такой опечаток — тот брак, который возможен, то мяч подскочит, то еще что-то. Но, в принципе, можно играть на любом поле, просто на разных полях откладывается отпечаток именно на ход матча с игровой точки зрения.

— Можно сказать, что выход Малкома вместо Бакаева решил исход матча в пользу «Зенита»?

— Сложно сказать, решил или нет, но он забил важный мяч — это добавило эмоций, сил и уверенности в действия наших футболистов. При ничейном счете и защитникам сложнее — давит груз ответственности, есть боязнь ошибки. При 1:0 или 2:0, конечно, ты раскрепощаешься. Конечно, его выход повлиял — больше стал открываться за спину, забил хороший мяч.

И другие моменты были, можно было более качественно выходить из обороны в атаку. Повторюсь, ни нам нельзя было ошибаться — в плане результата матч был очень важен — ни «Факелу». Нервный, кубковый матч, и это понятно. Обычно многие кубковые матчи проходят в такой игре с точки зрения самого почерка и рисунка.