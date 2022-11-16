Малком: «Появился на поле только во втором тайме и смог помочь команде»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал результат матча Кубка России против «Факела» (2:0).

— Появился на поле только во втором тайме и смог помочь команде, оформив дубль и отработав в обороне. Думаю, на моем месте мог оказаться кто угодно из вышедших на замену — Вендел или Сергеев, ведь все мы всегда максимально сконцентрированы и стараемся приносить пользу. Так что сейчас я очень доволен проделанной работой!

— Расскажите подробнее про ваш дубль. На первый мяч у вас ушло всего 25 секунд, второй был забит не самым стандартным образом.

— Ха-ха! По первому голу — просто фантастический пас от Матео Кассьерры, я ускорился в нужный момент, смог хладнокровно обыграть вратаря и точно пробить по воротам. По второму — я не хотел трогать мяч, понимал, что после удара Круга он идет точно в створ. Но так уж случилось, что мяч сам прилетел в меня, в то место моего тела, ха-ха, которым делают детей! И это круто, это первый подобный гол в моей карьере, никогда я не забивал своим...ха-ха, сложно подобрать слово! Я очень рад, никогда раньше не удавалось нанести такой удар. Чувствую себя отлично, это важная победа, и здорово, что мне удается забивать и помогать «Зениту». Хочу еще больше, гораздо больше. Остался матч со «Спартаком», один из самых важных во всем сезоне, в этой игре я тоже хочу забить — и не раз!

— Этим дублем вы открыли четвертый десяток голов за сине-бело-голубых, теперь у вас их 31. Для вас важен этот голевой учет?

— Не забывайте, в этом году у меня осталась еще одна игра, — против «Спартака» — чтобы сделать этот показатель даже лучше! Пока что в сезоне у меня 15 мячей, и я очень рад — это мой лучший сезон, без сомнений. Все берет начало из работы за пределами поля — моя семья, восстановительная работа, которая помогает мне в максимально хорошей форме подходить к матчам, моя девушка, которая очень помогает мне во всем, правильное питание, дающее мне энергию, над которым работает очень хороший специалист — он детально прорабатывает мое меню, особенно, в дни перед матчами. Думаю, это то, что делает разницу — и отражается на моей статистике. Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, отличаться еще чаще! Сейчас у меня 15 голов, хочу для начала поднять эту планку до 20.