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Ваноли: «Финал — большая ответственность. Хочу поблагодарить футболистов, потому что у них был сложный сезон»

Ваноли поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак»
Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Финал — большая ответственность, — сказал тренер. — Хочу поблагодарить футболистов, потому что у них был сложный сезон. Показательно, что они хотят идти дальше и побеждать. Сегодня мы увидели это на поле. Приятно будет закончить сезон в Лужниках. У меня есть личная история с Лужниками, я здесь выигрывал кубок УЕФА в составе «Пармы».

В матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» победил «Енисей» со счетом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

В финале БЕТСИТИ Кубка России подопечные Ваноли сыграют с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФНЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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