Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо».

«Финал — большая ответственность, — сказал тренер. — Хочу поблагодарить футболистов, потому что у них был сложный сезон. Показательно, что они хотят идти дальше и побеждать. Сегодня мы увидели это на поле. Приятно будет закончить сезон в Лужниках. У меня есть личная история с Лужниками, я здесь выигрывал кубок УЕФА в составе «Пармы».

В матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» победил «Енисей» со счетом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

В финале БЕТСИТИ Кубка России подопечные Ваноли сыграют с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.