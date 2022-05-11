Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу московского клуба над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Смешно было бы, если команда ФНЛ вышла бы в финал. Командам, которые не прошли дальше, особо и не нужен был этот Кубок, они подошли к этому, спустя рукава. Ничего не увидел в «Енисее», кроме одного момента, когда все думали, что мяч вошел в ворота. Хотя «Спартак» давал им возможность играть в пас на середине поля. У «Енисея» примитивный футбол, нету взаимопонимания. Этот футбол рассчитан на вторую лигу, поэтому все обратили внимание, что «Спартак» был немножко быстрее. Команда Премьер-лиги должна быть быстрее, потому что совсем другие соперники в чемпионате», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Спартак» встретится в финале с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.