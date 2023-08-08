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8 августа, 23:31

Абаскаль о пятой победе «Спартака» подряд: «Это только начало, нельзя останавливаться»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доволен стартом красно-белых в этом сезоне. Команда одержала 5 побед в сезоне-2023/24 — 3 в РПЛ и 2 в Кубке России.

— На поле не появился Бальде, вышел Игнатов. Почему?

— Всегда поле дает ответы. Оно показывает и определяет. Игнатов показывал работу, движение, открывания. Бальде — не центральный нападающий. Мартинс? В конце это обусловлено ходом игры. Думаю, замены были обусловлены освежением флангов. Хотели дать возможность Мише помочь команде.

— 5 побед подряд, хочется вас поздравить с этим.

— Спасибо! Это только начало, мы не должны останавливаться, мы должны держать планку, добиваться нужного результата. У каждого из нас есть сердце, думаю, половину мы потеряли сегодня из-за стресса.

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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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