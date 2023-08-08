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8 августа, 23:27

Юран об игре против конкурентов «Спартака»: «Много не обещаю, но скучно не будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Спартака» (4:5) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Наверное, вы довольны игрой.

— Я должен быть доволен игрой? Как?! Я проиграл!

— Как вы объясните замены по ходу матча? Они были запланированы?

— Когда готовишься к команде соперника, ты анализируешь, разбираешь на теории. Всегда держишь варианты в голове. У меня была запланирована одна, но две замены нет. Живоглядов вышел освежить, Трошечкин хорош в борьбе. Они не планировались. Чуйка? В простонародии говорят так. Но замены сработали. Это «Спартак», такая поддержка, здесь сложно играть.

Не думаю, что у ребят не хватает мастерства. Важен факт фарта, как и в любом виде спорта. Допущу, что где-то его не было. Достаточно моментов и заблокировали. Где-то и с ленточки выбивали, например, как Трошечкин. Мы допустили ошибки.

— Желаем вам удачи с конкурентами «Спартака»! Помогите бывшей команде.

— Я много не обещаю, но скучно не будет.

— Как вы готовились к этой игре?

— У нас был план возврата из Краснодара в Нижний, но мы поменяли его и сразу полетели в Москву, тренировались в Новогорске. Посчитал, что это будет правильно. Думаю, мы правильно подходим к восстановлению, к тренировочному процессу. Не буду раскрывать, но ничего сверхъестественного нет. В совокупности.

Сергей Юран
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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