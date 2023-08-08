Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

8 августа, 23:32

Абаскаль: «Невероятно, ребята смогли вытащить такую игру»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче с «Пари НН» (5:4) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хочу попросить прощения, я буду краток, уже завтра будет тренировка. Буду быстрым, — начал пресс-конференцию Абаскаль. — Первые наши 30 минут были лучшими в этом сезоне. В характере, в настрое, в движении. В перерыве мы говорили с ребятами — когда Умяров шел в единоборство, Пруцев должен был закрывать зону. Оттуда и пришел гол. Давайте не забывать, что средний возраст «Спартака» сегодня был 23 года, мы должны контролировать наши чувства. Ты ведешь 3:1, но ты должен остановиться и доиграть матч. В целом любое действие должно провоцировать какую-то реакцию, сегодняшняя игра была невероятной, ребята смогли вытащить такую игру. Мы смогли добиться победы, хочу поблагодарить игроков и болельщиков, они поддерживали нас в каждых действиях. Если такая атмосфера сохранится в каждом матче «Спартака», любому сопернику будет сложно добиться результата».

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

В следующей игре команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.

Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Сбившего насмерть женщину курьера заключили под стражу в Москве
Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Спартак» впервые в истории начал сезон с пяти побед
Умяров — о предстоящей игре с «Зенитом»: «В пятом туре — это не великое событие»
Мележиков не видит ничего страшного в переходе Медины из ЦСКА: «Главное, чтобы приносил пользу»
Умяров — о сотом матче за «Спартак»: «Один матч выделить не могу. Я много думал об этом»
Мележиков верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне: «Могли бороться и в прошлом году»
«Зенит» в Самаре, ЦСКА против Евсеева, «Динамо» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль о пятой победе «Спартака» подряд: «Это только начало, нельзя останавливаться»

Абаскаль о дебюте Рябчука: «Он наполнен энергией, никогда не сдается»
Новости
RSS RSS
Все новости